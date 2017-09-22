Эскорт-дива берет 265 евро только за объятия, и ей охотно платят!

24-летняя жительница Австралии Лили Эрос вот уже как шесть лет предоставляет эскорт-услуги. Однако последнее время ей даже не приходится вступать в половые отношения со своими клиентами. Дело в том, что она разработала специальную программу эротического массажа, ключевой элемент которого — простые объятия, пишет Woman.

Лили Эрос с 18 лет зарабатывает себе на жизнь, оказывая эскорт-услуги. Поначалу девушка сексуально ублажала мужчин, но теперь она выработала другую схему общения с ними.

Лили доставляет клиентам удовольствие, но при этом строго-настрого запрещает им прикасаться к ее груди и гениталиям. Они могут трогать только плечи, руки и спину госпожи Эрос. «Я не занимаюсь сексом с клиентами. Для меня важно получать удовольствие от того, чем мы занимаемся вдвоем. Мне совсем не нужно, чтобы меня трогали, чтобы возбудиться», — рассказала мисс Эрос изданию The Daily Mail.

Девушка призналась, что уже давно практикует альтернативные методики доставления удовольствия и интересуется тантрическим сексом. Правда, в половой контакт с мужчинами во время сессий принципиально не вступает. «Во время встреч с клиентами я помогаю им раскрыть их сексуальный потенциал, прочувствовать эротичность», — поделилась Лили. По словам Эрос, каждое ее свидание с клиентом начинается с объятий. Причем он сам решает, сколько по времени будет длиться такая близость с Лили.

«Иногда мы просто лежим рядом друг с другом», — говорит Лили Эрос. К слову, за час такой работы с мужчинами девушка получает от 400 австралийских долларов (265 евро – Прим.ред.)