Жителей Таллинна ждет удивительный танцевальный перфоманс

Руководитель и хореограф Мария Гольцман рассказывает: «Мы представляем уникальный танцевальный перформанс как часть мультимедиальной выставки Monet2Klimt и приглашаем всех любителей танца и живописи 11 и 12 октября в Helios Hall. Такого мы раньше никогда не делали и гордимся тем, что можем порадовать наших зрителей чем-то уникальным и необычным! Это чистая инспирация посредством живописи и танца».

В течение выставки образы великих мастеров Густава Климта, Клода Моне и Винсента ван Гога оживают не только на экране, но и в пространстве в сопровождении шедевров классической музыки и мастерства артистов танцевального театра Goltsman Ballet.

Музыка и движение, живопись и видео: слияние, созвучие, гармония. На экране оживают живописные образы, в пространстве появляются танцоры, воздух наполнен классической музыкой. Слияние живописи и движения, которое обволакивает зрителя, уносит всех в разноцветный магический мир «танцующих картин». Подробная информация о мероприятии ЗДЕСЬ!