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Звезда «Возвращения Мухтара» находится при смерти из-за тяжелой травмы головы

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ФОТО: kino-teatr.ru

У 37-летней Натальи Юнниковой диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Она находится в реанимации.

Российская актриса Наталья Юнникова в тяжелом состоянии находится в реанимации, передает Life. Женщина упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у актрисы диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.

В послужном списке 37-летней Натальи Юнниковой роли во многих российских кинолентах. Однако прославилась актриса, сыграв старшего лейтенанта Василису Михайлову в телевизионном сериале "Возвращение Мухтара".

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