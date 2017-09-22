Звезда «Возвращения Мухтара» находится при смерти из-за тяжелой травмы головы

Российская актриса Наталья Юнникова в тяжелом состоянии находится в реанимации, передает Life. Женщина упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у актрисы диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.

В послужном списке 37-летней Натальи Юнниковой роли во многих российских кинолентах. Однако прославилась актриса, сыграв старшего лейтенанта Василису Михайлову в телевизионном сериале "Возвращение Мухтара".