Британские молодожены придумали хитрую бизнес-схему, которая поможет им оплатить собственную свадьбу

Жених Бен Фарина сказал, что его свадьба с Клэр Моран будет для гостей как отдых «все включено». В стоимость входит трехдневное пребывание в поместье графства Дербишир с бассейном и спа-салоном, пишут Fishki.net.

Фарина рассказал, что, когда он вместе со своей невестой был на свадьбе друга в Греции, они потратили 2300 долларов. «Люди в любом случае всегда платят большие деньги, чтобы пойти на свадьбу, так почему бы не заплатить непосредственно виновникам торжества. Я продаю билеты, в стоимость которых уже входят напитки и еда. Еще там есть спа-центр, крытый бассейн и озеро неподалеку, поэтому это похоже на небольшой курорт», — сказал жених.

«Никогда не верила, что мы сможем позволить себе такую ​​свадьбу. Мы и раньше задумывались о браке, потому что у нас есть общий ребенок. Но я всегда считала, что это будет простая регистрация, а не шикарное торжество. Но Бен много размышлял и придумал блестящий способ. Не могу дождаться этого момента», — поделилась Моран.

— Аренда поместья — 13 тысяч долларов.

— 60 взрослых гостей заплатят по 200 долларов — всего 12 000 долларов.

— Родители с детьми заплатят по 70 долларов за каждого из 20 детей — 1400 долларов.

— Родители жениха подарят 1600 долларов.

— Молодожены потратят 2700 долларов на алкоголь, еду, свадебное платье, платья для подружек невесты, костюмы для жениха и его друзей.

— Отчим невесты, работающий шеф-поваром, приготовит жаркое для гостей, а в качестве певца согласился выступить друг семьи.

Фарина сказал, что, если его гости не поддержат эту идею, у них будет более простая свадьба. Но все их 60 взрослых гостей с 20 детьми подтвердили, что оплатят билет.