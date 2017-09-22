Британские молодожены придумали хитрую бизнес-схему, которая поможет им оплатить собственную свадьбу

Молодожёны Бен Фарина и Клэр Моран из Великобритании прикинули сумму, в которую им обойдется свадьба о которой они давно мечтали и поняли, что своими силами они застолье не потянут. Тогда очень находчивый жених предложил невесте начать продавать приглашенным на бракосочетание гостям путёвки по системе «всё включено». И сработало!
Жених Бен Фарина сказал, что его свадьба с Клэр Моран будет для гостей как отдых «все включено». В стоимость входит трехдневное пребывание в поместье графства Дербишир с бассейном и спа-салоном, пишут Fishki.net.
Фарина рассказал, что, когда он вместе со своей невестой был на свадьбе друга в Греции, они потратили 2300 долларов. «Люди в любом случае всегда платят большие деньги, чтобы пойти на свадьбу, так почему бы не заплатить непосредственно виновникам торжества. Я продаю билеты, в стоимость которых уже входят напитки и еда. Еще там есть спа-центр, крытый бассейн и озеро неподалеку, поэтому это похоже на небольшой курорт», — сказал жених.
«Никогда не верила, что мы сможем позволить себе такую свадьбу. Мы и раньше задумывались о браке, потому что у нас есть общий ребенок. Но я всегда считала, что это будет простая регистрация, а не шикарное торжество. Но Бен много размышлял и придумал блестящий способ. Не могу дождаться этого момента», — поделилась Моран.
— Аренда поместья — 13 тысяч долларов.
— 60 взрослых гостей заплатят по 200 долларов — всего 12 000 долларов.
— Родители с детьми заплатят по 70 долларов за каждого из 20 детей — 1400 долларов.
— Родители жениха подарят 1600 долларов.
— Молодожены потратят 2700 долларов на алкоголь, еду, свадебное платье, платья для подружек невесты, костюмы для жениха и его друзей.
— Отчим невесты, работающий шеф-поваром, приготовит жаркое для гостей, а в качестве певца согласился выступить друг семьи.
Фарина сказал, что, если его гости не поддержат эту идею, у них будет более простая свадьба. Но все их 60 взрослых гостей с 20 детьми подтвердили, что оплатят билет.