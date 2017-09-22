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Актера и режиссера Виктора Мережко госпитализировали со съемочной площадки: состояние тяжелое

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Виктор Мережко | ФОТО: kino-teatr.ru

О состоянии здоровья известного российского режиссера и актера рассказали врачи.

Виктор Мережко был доставлен в Боткинскую больницу в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.

"Ему стало плохо, вызвали скорую. Сейчас он находится в Боткинской больнице", - сообщил собеседник агентства.

По словам очевидцев, еще в среду вечером Мережко возвращался с фестиваля "Евразийский мост" в Ялте и чувствовал себя хорошо. При этом в больницу он был доставлен прямо со съемочной площадки. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В 2017 году Виктору Мережко отпраздновал 80-летний юбилей. По его сценариям было снято более 50 кинофильмов и сериалов, среди которых популярный проект "Сонька золотая ручка" 2007 года, а также  мультфильм "Приключения пингвинёнка Лоло" 1986 года. Драматург также написал более 15 пьес.

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