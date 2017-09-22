Глаз не оторвать: Настя Каменских блеснула формами (ФОТО)

Артистка продемонстрировала свой повседневный наряд. Каменских похвасталась стильным осенним образом.

Для прогулки Настя выбрала белый свитер с глубоким вырезом, черные брюки и модный плащ.

"Настюша ты как всегда супер", "Хорошо выглядишь. Так похудела, молодец", "Классный свитер", "Крутая, худая, стильная", – комментируют пользователи.