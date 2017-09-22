Глаз не оторвать: Настя Каменских блеснула формами (ФОТО)
22 сентября 2017 г., 12:19
Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram новым селфи, передает Сегодня.
Артистка продемонстрировала свой повседневный наряд. Каменских похвасталась стильным осенним образом.
Для прогулки Настя выбрала белый свитер с глубоким вырезом, черные брюки и модный плащ.
"Настюша ты как всегда супер", "Хорошо выглядишь. Так похудела, молодец", "Классный свитер", "Крутая, худая, стильная", – комментируют пользователи.