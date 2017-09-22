«Живой Кен» решил стать «Барби»: я лучше буду секси-бабкой, чем дряхлым дедом

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"Живой Кен" Родриго Алвеш впервые рассказал о своих планах поменять пол, уточнив, что рассматривает такую возможность, чтобы не стать "старым сморщенным мужиком". По его мнению, в этом плане лучше брать пример с Кейтлин Дженнер, которая сделала хирургическую коррекцию пола в 67 лет, сообщает Лайф со ссылкой на MailOnline.

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"Мне нравится быть мужчиной, но я не хочу быть старым и сморщенным дедом. Поэтому, когда мне будет за 50 лет, я предпочту быть сексуальной старушкой".

ROAL/Scanpix

Родриго также рассказал, что собирается побрить свою голову налысо ради благотворительности и пожертвовать волосы детям, больных раком.

"Сейчас я отращиваю волосы, чтобы пожертвовать их детям, больным раком. Из них затем сделают парики".

ROAL/Scanpix

Ранее 34-летний мужчина уже намекал, что к более зрелому возрасту он может перевоплотиться из Кена в Барби. На данный момент он сделал себе уже около 60 пластических операций и 100 косметических процедур, и Родриго не собирается останавливаться. По его словам, ради красоты он готов на все.