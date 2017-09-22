Недавно он был в Таллинне, а теперь показал редкие снимки из молодости! Вы уже узнали кумира миллионов телезрительниц?

58-летний Александр Васильев регулярно демонстрирует своим подписчицам в Instagram интересные находки, обнаруженные им на европейских блошиных рынках, или же экспонаты собственной коллекции. Но на этот раз он решил поделиться более личным и опубликовал свои старые фотографии, передает Woman.

Фото: Scanpix

Разбирая на днях старые альбомы, Александр Васильев наткнулся на фотографии, которые никогда и никому не показывал. Решив, что время пришло, историк моды опубликовал их на страницах своего Инстаграма. «Буду время от времени выкладывать. Это фотосессия 1987 года. Листайте!» — подписал он черно-белые фотографии. На снимках Васильев запечатлен в возрасте 29 лет. Длинные волосы и модельная внешность — ведущего «Модного приговора» не узнать. Фолловеры Александра — люди интеллигентные и не позволяют себе писать гадости в адрес публичного человека. Все 800 комментариев, оставленных под снимками, — исключительно положительные и полные восхищения. Мы тоже в восторге!

/ из личного архива Александра Васильева

/ из личного архива Александра Васильева

Напомним, что этой весной российский историк моды Александр Васильев приезжал в Таллинн, чтобы рассказать женщинам о модных тенденциях 2017 года. На встрече с маэстро в большом зале Русского театра не было ни одного пустого кресла, поэтому Александр Васильев пообещал своим эстонским поклонницам в скором времени вернуться. Как это было смотрите ЗДЕСЬ!