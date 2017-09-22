Звезда сериала «Ольга» решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных

На экране героини Яны Трояновой (сегодня она снимается в сериале "Ольга" на телеканале ТНТ) – веселые, хабалистые, разбитные. Но мало кто знает, что, когда выключается камера, актрисе хочется выть от горя и несправедливости, ведь она похоронила всех родных.

Первым скончался ее первый муж Константин. Он в пьяной драке покалечил человека, на два с лишним года попал в тюрьму, а когда вышел – подсел на наркотики и алкоголь. В 33 года у него открылась язва, муж Яны впал в кому и умер.

По стопам отца пошел и сын Николай – связался с плохой компанией, начал употреблять запрещенные препараты. И, будучи под кайфом, покончил с собой...

Потеряв свою кровиночку, актриса сочла, что ее жизнь остановилась. Она спасалась лишь работой. "Когда дети уходят раньше родителей, нет слов, что это такое. Сын погиб, и я решила: пора и мне сдохнуть. Первые три года был сплошной ад, я жила как в тумане", – пояснила Троянова в одном из интервью.

Вскоре череда трагедий и потерь продолжилась. "После сына сразу умерли мама и тетя – все родственники", – не скрыла слез актриса. Три гроба подряд она восприняла как знак, что и ей не место на земле. И задумала, как говорят, совершить страшное.

"Я выжила только чудом, – заверила Троянова. – Хорошо, что рядом был муж Василий Сигарев. Если бы не он... Осталась на этой земле и могу сказать: не нам решать, кто когда уходит. Необходимо отпустить ушедшего и иметь мужество жить дальше, что и стараюсь делать", – цитирует Яну журнал "Тайны звезд".