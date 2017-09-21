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Фото: Ани Лорак раскритиковали за подражание Алсу

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Ани Лорак | ФОТО: Scanpix

Певица столкнулась с очередной порцией критики в свой адрес.

Ани Лорак опубликовала в своем  микроблоге новую фотографию, где позирует с супругом Муратом. Внимание подписчиков привлекло платье певицы - точно  такое же, как и у певицы Алсу. Только в черном цвете.

Негативные комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать: «Алсу на «Новой волне» была в таком же платье, только в белом», «своего ничего не придумала и повторила за Алсу платье», «Такое платье у Алсу, только белое. На одном рынке купили?», «Лорак опозорилась! У Алсу такое же платье», пишет TopNews.

❤️Beautiful night

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

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