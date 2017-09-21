Фото: Ани Лорак раскритиковали за подражание Алсу
21 сентября 2017 г., 18:21
Певица столкнулась с очередной порцией критики в свой адрес.
Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге новую фотографию, где позирует с супругом Муратом. Внимание подписчиков привлекло платье певицы - точно такое же, как и у певицы Алсу. Только в черном цвете.
Негативные комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать: «Алсу на «Новой волне» была в таком же платье, только в белом», «своего ничего не придумала и повторила за Алсу платье», «Такое платье у Алсу, только белое. На одном рынке купили?», «Лорак опозорилась! У Алсу такое же платье», пишет TopNews.