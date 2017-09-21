Вражда между знаками Зодиака: с кем лучше не иметь дело!

Идеальных людей не бывает. Вражда и неприязнь неизбежно вспыхивает между людьми время от времени, и ни один Знак Зодиака нельзя назвать исключением, ведь все мы порой злимся.

Некоторым людям просто не по пути, так как они слишком разные, но знания о том, что ненавидит тот или иной Знак Зодиака, помогут вам сохранить хотя бы приятельские отношения. А о вражде нужно сказать особо.

Овен

Овны не переносят людей, которые медлительны и руководствуются чувствами. У Овнов и Рыб не может быть большой симпатии. Эта парочка может рассчитывать только на безобидное сосуществование, где они друг друга не видят.

Телец

Тельцам для ненависти нужна веская причина. Одной из таких причин является полное безразличие. Эти люди не терпят, когда на них не обращают внимания. Из всех 12 Знаков обиднее всего это наблюдать Тельцам от Овнов и Близнецов. С этими людьми Тельцам не по пути.

Близнецы

Близнецы не умеют ненавидеть, но они легко отказываются от компании людей, которые им неинтересны. Самые скучные для них — Козероги, которые всегда осторожничают и бояться экспериментировать. У этих людей нет почти ничего общего друг с другом.

Рак

На первый взгляд, у Раков нет причин кого-либо ненавидеть, но им очень трудно общаться с самовлюбленными людьми. Чаще ими оказываются Львы и Скорпионы, а иногда даже Весы. С ними у Рака может возникнуть вражда и молекулярная непереносимость.

Лев

У Львов часто имеет место вражда с теми, кто превосходит их в чем-то. Если Льва победили в честном поединке, то вы рискуете стать его врагом. В принципе, этот Знак Зодиака, несмотря на свой эгоизм и стремление к власти, довольно редко с кем-то враждует, потому что быстро устает, но Скорпион или Козерог может уделать Льва, и тогда неприязнь почти гарантирована.

Дева

Девы не выносят выскочек, эгоистов независимо от Знака Зодиака и лицемеров, которые любят прикидываться и недоговаривать. Проще сказать, с кем у Девы нет проблем, чем сказать с кем у нее они есть. Тяжелее всего им найти общий язык с Весами, Стрельцами, Рыбами.

Весы

Весам приятны все, но враждуют они с теми, кто осуждает их безответственность и ветреность. Это, в первую очередь, Девы и Раки. Весы могут проявлять гибкость и терпение, поэтому прощают высокие запросы этих двух Знаков.

Скорпион

Со Стрельцом сложному Скорпиону общаться невероятно тяжело. Скорпион собственник по своей натуре, что плохо отражается как на дружбе, так и на любви. Со временем или почти сразу непохожесть этих полярных Знаков приводит к вражде.

Стрелец

Стрельцов Скорпионы раздражают своей манией величия и странностями. Также им трудно уловить энергию Рыб, которые, как кажется Стрельцу, без конца переживают по поводу себя любимых. Да, эгоизм есть во всех, но в Рыбах он раздражает Стрельцов больше всего.

Козерог

Близнецы — вот кого Козероги не понимают вообще. Эта легкость, с которой живут представители Близнецов, просто вводит Козерогов в ступор. Если эти люди работают в одном коллективе, то в виду различия их философии жизни, они будут, скорее всего, врагами.

Водолей

Водолеям трудно общаться с многими людьми, но они не показывают этого никому. Врагов у них почти никогда не бывает. В своих бедах они винят себя, а в прочих случаях всегда находят способ решения проблем. Вам не по пути с Водолеем, если вы бессмысленно враждебны.

Рыбы

Рыбам трудно общаться с Водолеями, которые постоянно стремятся к познанию мира и никогда не сидят на месте. Они решительны и бескомпромиссны. Рыбам нужно больше времени на принятие решения, поэтому они не могут удержать рядом с собой Водолеев. У Рыб в приоритете чувства, поэтому возможен конфликт с Девой или Овном.