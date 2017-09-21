Встречаешься с девушкой год или больше? У ученых для тебя печальные новости

Но в этот раз ученые нас разочаровали. Можно сказать, расстроили, пишет Menscult.ua.

Особенно тех из нас, кто не разменивается на одноразовые связи, а состоит в длительных, счастливых, гармоничных, обернутых в гирлянды из цветов и порхающих бабочек отношения. Их ждет сильный удар.

Ученые из Саутгемптонского университета провели одно из самых масштабных исследований личной жизни англичан за последние годы.

Всего они опросили 11 508 человек: 6669 женщин и 4839 мужчин.

Все вопросы исследователей касались личной, а если конкретизировать, то сексуальной жизни респондентов. При этом — важный момент — все респонденты состояли в моногамных отношениях не меньше 12 месяцев.

Так вот, оказалось, что 34% опрошенных женщин теряют интерес к сексу со своим постоянным партнером уже через год отношений. Через год!

Мужчины, тем временем, разрушили все архетипы о мужском непостоянстве.

Всего лишь 15% мужчин заявили, что секс с партнершей через год отношений уже какой-то не такой горячий, как был вначале.