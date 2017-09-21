В прессу поступают тревожные и противоречивые сведения о состоянии Кейт Миддлтон

В начале сентября жители Великобритании ликовали – Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о скором пополнении в семье. Герцог и герцогиня также не стали скрывать, что у Кэтрин выявили тяжелую форму токсикоза. Врачи рекомендовали женщине оставить на время активную светскую жизнь и регулярно наблюдаться в клинике. Из-за этого супруге Уильяма придется пропустить ряд официальных мероприятий.

Некоторые зарубежные журналисты говорили о том, что герцогиня ложилась в больницу, но уже на следующий день ее выписали. Британцы очень переживали за состояние здоровья Кейт. По слухам, из-за постоянной тошноты Миддлтон не могла нормально питаться, а отсутствие необходимых витаминов негативно сказывается на развитии плода. Некоторые боялись, что супруга принца начнет стремительно терять вес. Ходили слухи, что врачи хотели прописать внутривенное питание герцогине. Вероятно, Кейт придется провести на сохранении большую часть беременности.