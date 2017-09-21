Фото: Волочкову в розовом боди подняли на смех

Анастасия Волочкова умеет удивить. Сейчас она занята на съемках в новом проекте Первого канала – шоу "Короли фанеры". Первый выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу – в день рождения Ариадны, дочери танцовщицы.

Дебютирует Настя в образе Мадонны. В свое время Джон Гальяно облачил поп-королеву в боди, и этот предмет одежды стал ее фирменным атрибутом. Вот и Волочкова предстала перед поклонниками в похожем розовом боди и в сапогах с блестящими пайетками. Правда, смотрелся туалет на ней довольно странно, в отличие от Мадонны, которой все это очень шло.

"Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?!", – спросила Волочкова фолловеров. Но мнения пользователей разделились. Одни посчитали Анастасию очень красивой и похожей на поп-икону. "Невероятная красотка!", "Круто! Невероятно! Образ даже по фото космически схож", "В таком костюме а-ля Мадонна вы настоящая секс-бомба", "Красоточка, так держать", "Какая шикарная!!!", – рассыпались в комплиментах поклонники Волочковой.

Но нашлись и те, кто раскритиковал и высмеял балерину, сочтя ее вид нелепым. "Мне одной кажется, что она на трансвестита здоровенного похожа?", "Кошмар! Мадонна и поет, и двигается в 1000 раз лучше. У нее ни с координацией, ни со слухом нет проблем. Да и выглядит она в своем возрасте в разы лучше. Сравнение убило просто", "Бубль гум какой-то", "Вот такие трусы вам очень идут, не то, что стринги", - прокомментировали пост звезды пользователи.