Эстония! Это же ваш бывший одноклассник стал королем эпатажа в YouTube

Anton S или Антон Суворкин – яркий интернет-блогер. У него есть свой канал на YouTube, у которого уже более 42 тысяч подписчиков. Основная масса из них – жители России, ведь канал ведется на русском языке. По понятным причинам установлен здесь и возрастной ценз – 18+. Anton S обожает экспериментировать над своей внешностью с помощью яркого макияжа и многочисленных париков.

Кадр youtube.com

Антон коллекционирует кукол Барби, а также любит фильмы ужасов и творчество Мэрилина Мэнсона. Одно из самых необычных увлечений Антона – косметика. Многие бьюти-блогеры позавидуют тому, как изысканно и умело он наносит себе макияж. В выпусках на своем канале Антон красится, сосет карамельки, дегустирует новинки кулинарии, рассказывает о своей жизни, а порой даже просто чешет пузико чихуахуа. Есть у Антона и видеовыпуски, где он общается со своими подписчиками томным шепотом, причмокивая при этом, например, арбузом.

Люди, которые, подписаны на канал Суворкина, знают о нем очень мало и поэтому создают темы в популярных интернет-чатах, где обмениваются, грубо говоря, сплетнями об Антоне. Так, никто точно не знает год рождения блогера, ведь сам он тщательно скрывает свой возраст и убавляет себе годы. Правда, очень часто озвучивается, что родился Антон 19 ноября 1978 года, а значит, на сегодняшний день ему 38 лет. Вызывает вопросы и личная жизнь блогера. По слухам, уже долгое время он проживает с норвежцем. Впрочем о сожительстве с мужчиной говорил и сам Антон.

Скриншот с YouTube Anton S

Чего Anton S о себе не скрывает – это, то что он уже долгое время проживает в Норвегии и работает в пиар-сфере. Самое интересное, что родом Антон из Эстонии.

«Я родился и вырос в Эстонии. До 17-18 лет я жил там, потом уехал в Норвегию. Поэтому в школе я учился на русском языке, но в последние годы я практически не говорю по-русски, вообще ни с кем», – рассказывает о себе Антон в видеоблоге. Дело в том, что у его подписчиков накопилось к нему столько вопросов, что периодически блогер делает целые выпуски на своем канале, посвященные ответам на вопросы.

Скриншот с YouTube Anton S

Портал Limon.ee связался с Антоном лично, но блогер признался, что ему совершенно не интересна наша идея рассказать о нем его бывшим соотечественникам. «Учитывая, насколько мала Эстония и насколько противоречив контент, который я делаю, я буду рассматривать подобный материал как вмешательство в личную жизнь», – ответил нам Антон. Он привык держать оборону, ведь сам неоднократно признавался, что столько оскорблений, сколько льется в его адрес на YouTube, никогда услышать не ожидал.

«Я еврей, поэтому не надо давать мне эти православные проповеди, как я должен покреститься и перестать пользоваться макияжем, чтобы начать говорить с Богом. Ребят, за собой следите», – с улыбкой говорит блогер тем, кого что-то не устраивает в его поведении и внешнем виде. Антон признается, что ему плевать на мнение тех, кому что-то в его блоге не нравится. Для таких у него приготовлен короткий ответ – идите лесом!