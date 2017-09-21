Сестра Фриске опубликовала неизвестное ранее фото Жанны

В память об артистке девушка разместила снимок, на котором Жанна запечатлена такой, какой ее видели близкие люди. В кадре артистка позирует солнцезащитных очках и купальнике на фоне залитого солнцем водоема. Она выглядит расслабленной и умиротворенной.

"Всегда будем помнить тебя. Добрый, милый и честный человек", - прокомментировала снимок одна из подписчиц Натальи Фриске.