Сестра Фриске опубликовала неизвестное ранее фото Жанны
21 сентября 2017 г., 15:35
Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья отметила в своем Instagram печальную дату - 2 года и 3 месяца со дня смерти звезды, пишет TopNews.
В память об артистке девушка разместила снимок, на котором Жанна запечатлена такой, какой ее видели близкие люди. В кадре артистка позирует солнцезащитных очках и купальнике на фоне залитого солнцем водоема. Она выглядит расслабленной и умиротворенной.
"Всегда будем помнить тебя. Добрый, милый и честный человек", - прокомментировала снимок одна из подписчиц Натальи Фриске.