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Сестра Фриске опубликовала неизвестное ранее фото Жанны

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Наталья Фриске. | ФОТО: Instagram

Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья отметила в своем Instagram печальную дату - 2 года и 3 месяца со дня смерти звезды, пишет TopNews.

В память об артистке девушка разместила снимок, на котором Жанна запечатлена такой, какой ее видели близкие люди. В кадре артистка позирует солнцезащитных очках и купальнике на фоне залитого солнцем водоема. Она выглядит расслабленной и умиротворенной.

"Всегда будем помнить тебя. Добрый, милый и честный человек", - прокомментировала снимок одна из подписчиц Натальи Фриске.

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