Почему женщины готовы отдаться на первом свидании

Но если девушка симпатична и привлекательна? Что же может подтолкнуть ее заняться сексом уже на первом свидании? Пишет Mport.ua.

Любопытство

Она весь вечер смотрит на тебя - на то, как ты одет, как себя ведешь, что и как пьешь... И это только извне. Внутри она давно представляет, как стягивает с тебя штаны. Представляет, как ты ставишь ее на четвереньки, как стонешь во время оргазма...

А теперь все выше написанное умножь на несколько бокалов игристого или чего покрепче + тягу подвыпивших барышень к авантюризму + твою руку, внезапно оказавшуюся на ее колене. Ну грех тут не поддаться желанию удовлетворить женское любопытство.

Ты оказался в нужный момент в нужном месте

Женщина, как и любой другой ведающий о плотских утехах организм, иногда хочет просто кончить. Но что делать, если порносайты уже поднадоели и в вибраторе сели батарейки? А тут еще и ты, весь такой из себя, галантный и пахнущий хорошими духами.

Не умеет отказывать

Бывает, за одним столиком встречается пара из ну очень настойчивого мужчины и его полной противоположности. Такая ну очень застенчивая девушка на его “а давай закажем еще одну бутылку вина“, “поехали в более спокойное и укромное местечко“, “я помассирую тебе плечи, а то ты напряжена“ не сможет сказать нет. А потом утром, взъерошенная и в замешательстве, умчится домой на такси, так толком и не поняв, что же произошло.

Мотай на ус: если у таких дам похожего рода историй накапливается пуд с лишком, они наконец-то решаются пойти в больницу: к психологам на тренинги или к венерологам на лечение.

С целью сэкономить время

Бывает, вы несколько недель (а то и месяцев или даже лет) ходите за ручку, дарите друг другу подарки, обнимаетесь, целуетесь... В общем, используете цветочно-конфетный период со всех сторон и во всех позах. А потом, когда наступает долгожданный секс, оказывается, что друг другу вы вовсе не подходите.

Чтобы не наступать на такие грабли, опытная женщина сразу тянет мужика в постель. И правильно делает, ибо как ни крути, а секс — важная составляющая отношений.

Самоутверждение

Барышни в курсе, что мы, мужики, любим не очень тяжело доступных дам. Они в курсе, что на дворе XXI век и есть более эффективные пути к нашим сердцам, чем просто через желудок. Добавь сюда и то, что у нее как раз идеальный момент: она в форме, похудела, сделала эпиляцию, наконец-то купила и надела белье Victoria's Secret, освоила технику глубокого минета...

Дама сделает все, чтобы это был твой лучший секс. Чтобы потом ты пел под ее окном серенады, трезвонил на ее мобильный, со слезами на глазах приползал к ее двери с цветами и шубами..

Шикарный способ доказать самой себе, что у нее есть еще порох в пороховницах. А заодно и очумевшего тебя поставить на колени.