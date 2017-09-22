Ничего не планируйте на эти выходные! Десять тревожных пророчеств на 23 сентября

Некоторые из них подчеркивают, что положение звезд на небе в этот день соответствует стиху I Откровения святого Иоанна:

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд».

Как известно, апостол Иоанн, автор Апокалипсиса, описывал время второго пришествия Христа в мир и конец жизни на Земле, пишет Lifter.

Если хотите узнать больше о том, что может произойти в этот день, продолжайте читать.

1. Астероид

Теория о Втором пришествии может быть подтверждена другой цитатой из той же книги:

«И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю».

Некоторые считают, что такие слова могут означать падение на землю метеорного потока или астероида.

2. НЛО

Существуют теории, которые связывают указанный фрагмент Библии с идеей появления внеземного космического корабля.

Многие сторонники этой любопытной точки зрения интерпретируют «головы» и «рога» дракона как части предполагаемой летающей тарелки.

3. Прямо в рай

Есть люди, которые верят, что в этот день произойдет так называемое Восхищение Церкви - вознесение Церкви для ее встречи с Иисусом Христом перед Его Вторым пришествием.

4. Четыре всадника Апокалипсиса

Вот они: первый всадник на белом коне, вооруженный луком, - раздор, второй всадник на красном коне, вооруженный мечом, - война, третий всадник на черном коне, держащий в руках весы, - голод, четвертый всадник, вооруженный косой - смерть.

Хотя считается, что всадники являются олицетворением событий, которые будут происходить на земле в последние времена, есть те, кто уверяет, что они спустятся с небес незадолго до конца света, например 23 сентября.

5. Масоны

В течение многих лет бытует теория, согласно которой это тайное общество жаждет получить тотальный контроль над людскими, научными и финансовыми ресурсами земли.

Поскольку они осознают важность религии в жизни людей, то могут использовать слухи о 23 сентября и организовать те самые знаки на небе, которых так ждут любители тайн и загадок.

6. Антихрист

Некоторые из тех, кто верит в заговор масонов, считают, что один из образов, созданных ими, будет сам Иисус Христос. Конечно, он будет не Сыном Божьим, а антихристом, желающим обмануть всех нас.

Существует даже такая невероятная версия, что создание, появившееся на небе благодаря масонам, пообещает спасти мир, но предъявит свои условия.

Таким образом, планета фактически будет на 100% контролироваться ограниченной группой людей.

7. Эпоха чипа

За появлением антихриста последует другое библейское предзнаменование - «знак зверя». Таким знаком часто считают чип, вживленный в какую-нибудь часть тела.

По мнению поклонников теории заговора, это еще один инструмент контроля над миром, с его помощью масоны смогут преследовать и убивать каждого, кто выступит против так называемого Нового Мирового Порядка.

Хотя это может показаться бредом, не забывайте, что и наши мобильные телефоны имеют чип, и банковские карты, которые мы используем каждый день...

8. Естественная катастрофа

Как мы уже говорили, появление образа женщины с венком из звезд станет видимым признаком конца времен.

Проявлением этого конца света может стать какое-нибудь стихийное бедствие - огромное цунами, смерч, опасное извержение вулкана или другая масштабная катастрофа.

9. Война

Все чаще мы слышим угрозы США в сторону Северной Кореи. Обе эти державы обладают ядерным оружием, которое могут пустить в ход. В мире, пожалуй, не осталось безопасного места, даже Европа страдает из-за наплыва мигрантов и участившихся террористических атак.

Сейчас как никогда много замороженных или действующих военных конфликтов. Возможно, 23 сентября станет днем, когда наступит глобальная война - Третья мировая.

10. Ничего не случится

Как это бывало и раньше в таких ситуациях, ничего не произойдет. Жизнь будет идти своим чередом, а любители разных теорий и пророчеств начнут искать новый повод заставить людей понервничать.

Что вы думаете об этих теориях? Оставьте свой комментарий внизу. Поделитесь с друзьями этой интересной новостью!