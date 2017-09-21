Фото: Алина Кабаева изумила всех на юбилее Иоcифа Кобзона

Алина Кабаева в этот вечер поразила всех своей красотой и статью.

На юбилейный Иосифа Кобзона в Кремлевском дворце билетов было не достать. Семи тысяч мест оказалось мало, чтобы рассадить прославленных спортсменов, актеров, музыкантов, политиков, делегацию земляков юбиляра и прочих почетных гостей. Среди них была и Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года Алина Кабаева, передают Dni.

С распущенными волосами, в ослепительно белой блузке и дизайнерской зеленой цветастой юбке спортсменка выглядела роскошно. Стоило ей появиться в зале, и тысячи любопытных взглядов, сотни биноклей были направлены на нее. А она шла и приветливо улыбалась.

Фото: Scanpix

Пораженные красотой Алины зрители перешептывались: "Настоящая королева!", "Похожа статью на молодую Елизавету Вторую!". Кабаева заняла место в представительском VIP-партере по соседству с хирургом Леонидом Рошалем, телеведущим Юрием Николаевым и юмористом Владимиром Винокуром. Было заметно, что концерт Кобзона ей очень нравится, а песни – близки.