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Фото: в дом певицы Русланы ударила молния

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ФОТО: facebook

В среду, 20 сентября, во время грозы в Киеве в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния. Об этом она сообщила на своей станице в Facebook, пишет korrespondent.net.

«Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что все, во что попала молния, имеет что-то особенное», – написала певица.

Также она добавила, что спустя некоторое время ее «энергоактивный дом запустился».

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