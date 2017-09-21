Фото: в дом певицы Русланы ударила молния

«Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что все, во что попала молния, имеет что-то особенное», – написала певица.

Также она добавила, что спустя некоторое время ее «энергоактивный дом запустился».