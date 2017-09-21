Фото: в дом певицы Русланы ударила молния
21 сентября 2017 г., 15:17
В среду, 20 сентября, во время грозы в Киеве в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния. Об этом она сообщила на своей станице в Facebook, пишет korrespondent.net.
«Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что все, во что попала молния, имеет что-то особенное», – написала певица.
Также она добавила, что спустя некоторое время ее «энергоактивный дом запустился».