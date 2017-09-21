Строитель из Китая выжил после того, как упал на двухметровую арматуру

В результате он был доставлен в больницу в провинции Сычуань прямо с арматурой в теле. Ее размер составил почти два метра в длину, сообщают Fishki.net.

Операция по извлечению стержня продолжалась семь часов, после чего он был благополучно удален.

Также уже известно, что арматурина вошла в тело мужчины примерно в сантиметре от заднего прохода, прошла через туловище и вышла в районе правого плеча.

Доктор Ма Линь (Ma Lin) из отделения кардиохирургии Западно-Китайского медицинского центра в Сычуаньском университете заявил: «Пациенту очень и очень повезло. Арматура не повредила ни единого жизненно важного органа. Не было большой потери крови и его система кровообращения работает в нормальном режиме».

Работник, чье имя не разглашается, был доставлен в клинику в сознании. В его оперировании приняли участие врачи из отделений кардиохирургии, общей хирургии и урологии.

«Арматура пронзила пространство между его мочевым пузырем и кишечником. К моему удивлению, стержень не повредил каких-либо крупных артерий его живота», — добавил доктор Ма.

Рентген показал, что прут пробил диафрагму мужчины и прошел с правой стороны его перикардиального мешка.

Другой врач сказал, что пациент перенес незначительный пневмоторакс, поскольку стержень повредил правое легкое.

В процессе операции, во время которой мужчина потерял 500 мл крови, врачи удалили некоторые поврежденные ткани легкого и печени, после чего извлекли прут толщиной 1 см в диаметре.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Говорят, что он выздоравливает и пребывает в стабильном состоянии.