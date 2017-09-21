Девушка, парень которой оказался серийным убийцей: я понятия не имела, он хороший

Холли Эуди, которая на протяжении долгого времени встречалась с серийным убийцей Тоддом Колхеппом из Южной Каролины, рассказала, что он был хорошим парнем, который считал ее центром вселенной. Но при этом она всегда подозревала, что с ним что-то не так, сообщает New York Post.

"Он уделял мне очень много внимания. Я чувствовала, что важна ему. Но в то же время было в нём что-то подозрительное, и я не могла понять - что".

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Холли встречалась с брокером по недвижимости Тоддом в течение десяти лет и не знала о его двойной жизни. Сейчас мужчина отбывает семь пожизненных сроков после того, как суд доказал, что он убил семь человек. Он был задержан в ноябре прошлого года после того, как была найдена одна из его выживших жертв: Кала Браун была прикована к мусорному контейнеру около его дома.

Пострадавшая рассказала полиции, что Тодд хладнокровно убил ее парня и что на участке были захоронены и другие тела. На тот момент мужчина уже отсидел 14 лет за похищение и изнасилование 14-летней девочки в 1986 году.