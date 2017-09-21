Семь продуктов, которыми ни в коем случае нельзя закусывать алкоголь

Поверьте, лечить подорванное здоровье будет гораздо сложнее!

Вот семь продуктов, которые плохо сочетаются с алкоголем:

1. Пирожные и торты.

Алкоголь и сладкое — это конкуренты в очереди на переработку. В первую очередь организм бросится расщеплять жирные сладкие тортики, ведь для него глюкоза важнее. А расщепление алкоголя отложит на потом.

В итоге — выброс инсулина в кровь, быстрое опьянение и жестокое похмелье, поскольку организм успел отравиться токсичными веществами из алкоголя, пишет Lifter.

2. Шоколад.

Шоколад в сочетании с алкоголем сильно ударяет по поджелудочной железе. Алкоголь и без того нагружает поджелудочную, вызывая кратковременные спазмы. А шоколад может заблокировать некоторые протоки.

Из-за этого возникает воспаление, а иногда и панкреатит. Так что если вы любитель коньячка с шоколадом, рекомендуем пересмотреть приоритеты.

3. Свежие помидоры.

Крепкие напитки, особенно водка, с помидорами не сочетаются. Оба они усиливают негативные качества друг друга.

В частности, влияние органических кислот помидоров на стенки слизистой желудка резко усиливается алкоголем. Типичный результат — вздутие живота или несварение.

4. Жирное жареное мясо.

Всё жирное и жареное обостряет и продлевает действие спиртного. Плюс идёт дополнительная нагрузка на желудок, печень и, конечно, жёлчный пузырь.

5. Острые закуски.

Как ни странно, но острые блюда (типа мексиканских закусок) тоже способны усиливать действие алкоголя.

А в сочетании с крепкими спиртными напитками (той же текилой) могут запросто обеспечить ожог слизистой желудка или пищевода.

6. Маринованные огурцы.

В отличие от солёных огурцов, которые поддерживают водно-солевой баланс в организме, маринованные огурчики и помидорчики дают лишнюю нагрузку на почки и печень, и без того отягощённые алкоголем.

7. Виноград, дыня, арбуз.

Вообще-то фрукты неплохо сочетаются с вином, особенно с белым. Но чем они слаще, тем организму будет приятнее переработать сначала их (как в случае с тортами), и тем ощутимее будет опьянение.

А дыня в сочетании с крепким алкоголем даёт в прямом смысле взрывной эффект в кишечнике: она буквально начинает бродить!

Так чем же тогда закусывать?!

Если вы приуныли и уже морально готовитесь к тому, что впредь от любых закусок придётся отказаться, — выше голову! Многие продукты отлично сочетаются с алкоголем и не наносят вреда организму.

Например, к вину лучше всего подойдёт сыр, в котором органично сочетается кальций и другие минералы. Они способствуют усвоению из вина полезных полифенолов. Кроме того, это вкусно!

А как быть с водкой? У нас принято закусывать её винегретом, что вполне разумно: этот салат сочетает в себе картофель-адсорбент и квашеную капусту — источник витамина С.

Именно последний обычно вымывается из организма вместе с алкоголем. Поэтому с вечера организму необходима квашеная капуста как закуска, а наутро рассол из-под неё — как лечебный бальзам.

Ещё водку хорошо закусывать нежирным мясом (отварным или запечённым) или рыбой, а также морепродуктами. Животные белки перевариваются долго (4–8 часов), а под воздействием алкоголя — ещё дольше, поскольку их молекулы связываются в кишечнике.

При этом сохраняется относительное чувство безопасности — организм сыт, чуть пьян, благодушно переваривает мясо и в процессе потихонечку отдаёт алкоголь, который также неторопливо расщепляется в печени. В таком состоянии можно хоть всю ночь просидеть!

И напоследок: если хотите быстрого опьянения, то положите себе в тарелку фруктов и тортиков, налейте стакан газировки.

Если же хотите с достоинством продержаться до конца банкета, отдавайте предпочтение печёным или варёным овощам, а также нежирной белковой пище.

А вот сочетать белковую пищу (особенно мясо) со сладкими настойками или десертными винами не следует. Это нарушит секрецию желудочного сока, из-за чего, мясо проскочит через желудок и попадёт в кишечник непереваренным.

Ну и наконец — самое главное: уж извините за банальность, но пить алкоголь следует умеренно! Любое злоупотребление — по определению зло. А зачем злить свой собственный организм? Он вам ещё пригодится!