Восторг! Дженнифер Лопес подчеркнула стройную фигуру пикантным платьем
21 сентября 2017 г., 11:51
Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с возлюбленным посетили премьеру нового шоу.
На днях 48-летняя известная исполнительница Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес вышли в свет.
Как пишет Dailymail, пара пришла на премьеру шоу World of Dance в Западном Голливуде, что в Калифорнии. Дженнифер и Алекс выглядели счастливыми, с удовольствием позировали фотографам, улыбались и были в хорошем настроении.
Фото: Scanpix
Для выхода в свет Лопес надела яркое синие платье с вырезами на талии и плече, а также с большим разрезом на ноге. Наряд певицы удачно подчеркнул подтянутую фигуру Дженнифер и ее стройные ножки.