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Восторг! Дженнифер Лопес подчеркнула стройную фигуру пикантным платьем

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ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с возлюбленным посетили премьеру нового шоу.

На днях 48-летняя известная исполнительница Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес вышли в свет.

Как пишет Dailymail, пара пришла на премьеру шоу World of Dance в Западном Голливуде, что в Калифорнии. Дженнифер и Алекс выглядели счастливыми, с удовольствием позировали фотографам, улыбались и были в хорошем настроении.

Фото: Scanpix

Для выхода в свет Лопес надела яркое синие платье с вырезами на талии и плече, а также с большим разрезом на ноге. Наряд певицы удачно подчеркнул подтянутую фигуру Дженнифер и ее стройные ножки.

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