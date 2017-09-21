Восторг! Дженнифер Лопес подчеркнула стройную фигуру пикантным платьем

На днях 48-летняя известная исполнительница Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес вышли в свет.

Как пишет Dailymail, пара пришла на премьеру шоу World of Dance в Западном Голливуде, что в Калифорнии. Дженнифер и Алекс выглядели счастливыми, с удовольствием позировали фотографам, улыбались и были в хорошем настроении.

Фото: Scanpix

Для выхода в свет Лопес надела яркое синие платье с вырезами на талии и плече, а также с большим разрезом на ноге. Наряд певицы удачно подчеркнул подтянутую фигуру Дженнифер и ее стройные ножки.