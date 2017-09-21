Ведущая Первого канала объявила о беременности

Телеведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Анастасия Трегубова объявила о том, что в начале следующего года станет мамой в третий раз. Старшие дети лица "первой кнопки" уже пошли в школу – дочери Елизавете 11 лет, а сыну Михаилу семь, пишет Дни.ру.

"Раньше у меня, как и у большинства молодых мамочек, было множество предубеждений по поводу беременности, я старалась ее не афишировать, тщательно скрывала живот. А сейчас, когда это событие в моей жизни уже в третий раз, стала относиться спокойнее", – цитирует Анастасию Трегубову HELLO!

A post shared by Tregubova Anastasia (@atregubova) on Sep 18, 2017 at 5:10am PDT

Ведущая настолько расслабилась, что отправилась с супругом Александром в отпуск в Грецию. При этом Трегубова отметила, что полет перенесла нормально и жару тоже. "Отпуск для меня – это возможность вдоволь поспать, до 10 или до 11, ведь в рабочие дни я просыпаюсь в 4 утра, когда съёмок нет – в семь, чтобы собрать детей в школу. Ах, как я мечтала, что мы поедем к морю, и я смогу спать вдоволь. Все так и происходит... А вот муж, наоборот, просыпается пораньше, и приносит мне завтрак в номер. Но обедаем всегда вместе" – рассказала Анастасия на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.