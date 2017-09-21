Сын назвал неожиданную причину госпитализации Караченцова в реанимацию

Однако мужчина высказал неожиданную причину реанимации отца – якобы это было сделано для того, чтобы родные не беспокоились, пишет Дни.ру.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил новость о том, что актера перевели в реанимацию. Однако сказал, что беспокоится не о чем. "У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – высказал неожиданную причину реанимации артиста сын. При этом Караченцов отметил, что состояние отца "стабильное и хорошее", передает РБК.

Напомним, несколько дней назад Николай Караченцов попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у Николая "все в порядке". Эту версию поддержал и сын артиста Андрей.