Загадочная гибель актрисы, труп которой обнаружили в лесу, озадачила людей

Многие комментаторы недоумевают по поводу того, что тело пропавшей три года назад актрисы было найдено в лесу, однако признаков насильственной смерти на нем не было обнаружено. "Ага, сама добровольно отправилась в мир иной. Сейчас не обязательно кого-то бить, оставляя синяки и ушибы. Вон. Двое держат, а третий полиэтиленовый мешок на голову и будет достаточно. Или примерно такой сценарий", "И можно ли спустя три года установить, была ли смерть ненасильственной, если ее, к примеру, задушили", "Что творится, непонятно: нашли в лесу актрису – ненасильственный характер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – рассуждают пользователи.

Также для многих комментаторов осталось загадкой и то, как долго мертвая женщина пролежала в лесу. "Она три года пролежала или нет? "За три года в лесу одни кости останутся", "Ну да, тело три года в лесу пролежало, и так хорошо сохранилось, что даже видно, что на нем нет синяков и ссадин, это как?" – недоумевают пользователи.

Отметим, что полиция до сих пор не дала официальной информации по этому поводу. Более того, как заявил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области, правоохранительные органы не будут комментировать ситуацию до тех пор, пока тело актрисы не будет официально опознано, передает URA.RU.

Многие пользователи высказали мнение, что Шахова стала жертвой квартирных мошенников. "Увы, если замешана недвижимость, то всем понятно", – написал один из них. Некоторые комментаторы предположили, что одинокая актриса могла стать жертвой некого альфонса, о котором ранее в интервью упомянул ее друг. "Есть у нас всем известный альфонс, который любит к одиноким женщинам в доверие входить. И дружка его с квартирками как раз года три назад повязали", – подчеркнул один из пользователей.

Ранее стало известно, что в лесу под Красноуральском обнаружили тело ведущей актрисы театра "Волхонка" Елены Шаховой, пропавшей без вести три года назад. Родственники и коллеги Шаховой опознали ее по фотографии. Как рассказал друг актрисы Алексей, незадолго до исчезновения она обменяла однокомнатную квартиру на комнату и взяла довольно крупный кредит.