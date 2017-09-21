А хозяйка все равно красивее: известная эстонка продает свой роскошный автомобиль

«Мой красивый и находящийся в хорошем состоянии Audi TT Quattro готов найти нового владельца», – сообщила Эвелин в Facebook.

Автомобиль Audi серебристого цвета 2007 года выпуска продается за 13 500 евро. Четырехприводная «лошадка» оснащена автоматической коробкой передачь и может разогнаться до 250 км/ч.