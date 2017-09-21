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Официально: самый горячий певец Эстонии теперь холостяк

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ФОТО: Instagram

Неделю назад СМИ облетела шокирующая новость: распалась одна из самых красивых пар в эстонском шоубизнесе. Но самым интересным оказалось не это... Как выяснилось, Кристель Мардисоо и певец Танель Падар не только завершили свои отношения... Кое кто уже успел вступить в новые.

Кристель Мардисоо и Танель Падар. Фото: Эрленд Штауб

Как стало известно СМИ, пару Мардисоо и Падара нельзя было назвать крепкой: влюбленные часто ссорились и, в последствии, расставались, однако, никто не ожидал, что одно из таких расставаний закончится для Кристель браком с другим мужчиной. «... В тот момент, когда я вышла за него замуж, я была в ссоре с Танелем и думала, что этот разрыв станет для нас окончательным», – призналась Кристель журналу Kroonika.

Вот уже более года Кристель является законной супругой Андреаса Метсамаа – сына убитого в 1999 году эстонского предпринимателя. Тем не менее, пару продолжали видеть вместе на публичных мероприятиях до августа этого года.

Сам певец, который, как известно, не любит комментировать свою личную жизнь, воздержался и в этот раз. Тем не менее, если ранее на его Facebook странице в качестве статуса семейного положения было отмечено, что певец состоит в отношениях, то 20 сентября Танель объявил себя холостяком.

Напомним, Кристель и Танель состояли в отношениях более шести лет и считались одной из самых красивых известных пар в Эстонии.

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