Горячо! Эстонская певица показала идеальное тело в бикини (ФОТО)

Теперь Грете решила поделиться кусочком своего сказочного отдыха на Ибице, а заодно и продемонстрировать результаты упорных тренировок в спортивном зале и правильного питания!

Снимки певицы в бикини, которые она опубликовала в Instagram, сразу же набрали множество восторженных комментариев. Смотрите сами!

Homme hommikul "Wasted Youth" @Terevisioon ✨ #wastedyouth #terevisioon #storiesuntold #esvedra #ibiza A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on Sep 19, 2017 at 6:44am PDT

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on Sep 17, 2017 at 5:11am PDT

Es Vedrà #esvedra #ibiza #wastedyouth #tbt #tb : @alariteede A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on Sep 7, 2017 at 1:51am PDT