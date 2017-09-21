Горячо! Эстонская певица показала идеальное тело в бикини (ФОТО)

21 сентября 2017 г., 09:25
Грете Пайя – не только известная в Эстонии певица, но и кумир подростков. Девушка постоянно держит своих поклонников в курсе своей жизни c помощью аккаунтов в социальных сетях.
Теперь Грете решила поделиться кусочком своего сказочного отдыха на Ибице, а заодно и продемонстрировать результаты упорных тренировок в спортивном зале и правильного питания!
Снимки певицы в бикини, которые она опубликовала в Instagram, сразу же набрали множество восторженных комментариев. Смотрите сами!