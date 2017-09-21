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Горячо! Эстонская певица показала идеальное тело в бикини (ФОТО)

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ФОТО: Instagram

Грете Пайя – не только известная в Эстонии певица, но и кумир подростков. Девушка постоянно держит своих поклонников в курсе своей жизни c помощью аккаунтов в социальных сетях.

Теперь Грете решила поделиться кусочком своего сказочного отдыха на Ибице, а заодно и продемонстрировать результаты упорных тренировок в спортивном зале и правильного питания!

Снимки певицы в бикини, которые она опубликовала в Instagram, сразу же набрали множество восторженных комментариев. Смотрите сами!

Homme hommikul "Wasted Youth" @Terevisioon ✨ #wastedyouth #terevisioon #storiesuntold #esvedra #ibiza

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

Es Vedrà #esvedra #ibiza #wastedyouth #tbt #tb : @alariteede

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

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