Ай да Алла: Галкин показал озорное фото Пугачевой

Галкин показал забавный кадр с избранницей, сопроводив публикацию трогательным комментарием: "Милая сердцу фотокарточка". При этом вышедшее из обихода современного человека последнее слово он написал не случайно. Таким образом артист ответил резидентам Comedy Club, которые посмеялись над его старомодным изложением мыслей в соцсетях.

"Дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком", – добавил юморист, снабдив пост в Instagram хештегами #яизпрошлоговека и #камедивытакиемолодые. Фолловеры Максима очень активно отреагировали на фото. Всего за пару часов как понравившуюся его отметили более 70 тысяч человек, оставив сотни комментариев.

На снимке Примадонна выглядит очень озорной и жизнерадостной и показывает фотографу язык. При этом певица держит в руке мягкую игрушку – зайца, а рядом сидит улыбающийся юный Максим.