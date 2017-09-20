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Теперь у нее настоящий мачо! Мэрилин Керро официально представила нового возлюбленного (ФОТО)

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ФОТО: facebook

Ясновидящая Мэрилин Керро вновь обрела спокойствие и счастье. 18 сентября ведьма отметила свой 29-й день рождения и представила миру нового брутального возлюбленного - Марка Александра Хансена.

«Я не думаю о его известности, я люблю его таким, какой он есть», - говорит Мэрилин Керро о новом избраннике.

Слухи о новых отношениях Керро появились в СМИ в августе этого года, когда папарацци застукали Керро во время отпуска с неизвестным мужчиной.

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