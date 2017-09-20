Российскую актрису нашли мертвой в лесу

В лесу под Красноуральском обнаружено тело актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой, пропавшей три года назад. Об этом в среду сообщает E1.ru со ссылкой на источник.
Точная причина смерти актрисы не сообщается, известно лишь, что она носила ненасильственный характер, поскольку никаких следов побоев на теле обнаружено не было. Также неизвестно, когда именно наступила смерть, пишет Metornews.ru.
В Следственном комитете по региону факт обнаружения тела подтвердили, но раскрывать личность погибшей отказались.
Тем не менее, сокурсники Елены Шаховой уже начали выражать соболезнования родным и близким актрисы в социальных сетях.
Напомним, что Елена Шахова пропала три года назад. По словам друга актрисы, она не вернулась из отпуска к началу театрального сезона, что было "совершенно не похоже" на неё.
Через некоторое время сестре пропавшей пришло SMS с телефона Шаховой. В нём актриса попросила не волноваться и предупредила, что решает личные проблемы.
– Но ведь SMS мог отправить кто угодно – это ведь даже не голос. Были какие-то слухи и домыслы о молодом альфонсе – одинокая женщина бальзаковского возраста, творческая натура, – отметил друг актрисы.