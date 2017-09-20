Пресс-секретарь Путина отреагировал на критику Моргана Фримена в сторону России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление 80-летнего американского актера Моргана Фримена о Российской Федерации, пишет Ivona со ссылкой на РИА Новости.

“Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит“, – сказал Песков, комментируя видеоролик с участием Фримена, в котором звучит призыв “защитить демократию США от России“.

Также Песков рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они “не основаны на реальной информации“.

Отметим, что 19 сентября на портале YouTube появилось видео, в котором Морган говорит, что Москва хочет отомстить Вашингтону за развал СССР.

Кроме этого, актер обвиняет Москву в кибератаках и призывает Дональда Трампа рассказать правду о “российском вмешательстве“ в выборы президента США.