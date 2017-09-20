Учeные выяснили, почему в самолeте спать опасно!
20 сентября 2017 г., 16:26
Специалисты пришли к выводу, что пассажиры, которые спят во время взлёта и посадки самолета, могут нанести вред своему слуху.
Ученые пришли к выводу, что пассажиры, которые спят во время взлёта и посадки самолёта, могут нанести вред своему слуху. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.
В момент взлета и посадки самолета у многих людей закладывает уши из-за того, что давление снаружи не совпадает с давлением внутри. От этого эффекта можно избавиться, если сделать зевок — тогда откроется тонкий канал в ухе, который называется евстахиева трубка.
Но во время сна пассажир не сможет сделать этого. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.