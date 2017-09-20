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Учeные выяснили, почему в самолeте спать опасно!

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Сон в самолете. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Специалисты пришли к выводу, что пассажиры, которые спят во время взлёта и посадки самолета, могут нанести вред своему слуху.

Ученые пришли к выводу, что пассажиры, которые спят во время взлёта и посадки самолёта, могут нанести вред своему слуху. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.

В момент взлета и посадки самолета у многих людей закладывает уши из-за того, что давление снаружи не совпадает с давлением внутри. От этого эффекта можно избавиться, если сделать зевок — тогда откроется тонкий канал в ухе, который называется евстахиева трубка.

Но во время сна пассажир не сможет сделать этого. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.

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