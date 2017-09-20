А вы догадались, о чем пойдет речь? Пять частей тела, которые мы обычно забываем помыть

Если ты привык принимать душ за три минуты, то, скорее всего, пропускаешь эти стратегические области своего тела, пишет Ivona.

Пупок

Исследовав пупки ста добровольцев, ученые обнаружили более 1400 различных бактерий. Медики отметили, что у людей, которые регулярно мыли живот с мылом, микробов было значительно меньше.

Под ногтями

Даже если ты привык стричь ногти коротко, под ними все равно обитает множество бактерий. По словам британского исследователя Энтони Хилтона, самая опасная из них может вызвать диарею и рвоту. Поэтому особенно важно мыть руки после туалета и обработки сырого мяса.

Кожа головы

Промывая шампунем волосы, многие люди совершенно не обращают внимания на кожу головы, что впоследствии приводит к зуду и шелушению.

Стопы

Тот факт, что в душе на ступни попадают мыло и вода, не делает их чистыми. Лучший способ освежить ноги – это сделать ванночку. Набери в тазик теплой воды, добавь мыло или морскую соль и как следуй обработай пятки пемзой.

За ушами

Зона за ушами отличается повышенной выработкой кожного сала. В комбинации с бактериями это провоцирует появление неприятного запаха.