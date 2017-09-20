Срочно! Победителя «Евровидения-2017» госпитализировали для пересадки сердца

Победитель международного песенного конкурса "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал был госпитализирован в больницу Санта Круз, которая находится в Лиссабоне (Португалия). Артиста готовят к пересадке донорского сердца, пишет Ivona со ссылкой на El Pais.

Издание сообщает, что из-за гастролей у Сальвадора ухудшилось здоровье и он был срочно помещен в клинику.

"Здесь мы полностью контролируем его состояние. Пока Сальвадор не получит новое сердце ему нужен покой и минимальные нагрузки", –рассказала врачи Собрала.