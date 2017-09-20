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Упс! В детском мультфильме «Пчела Майя» зрители обнаружили неприличное граффити (ВИДЕО)

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ФОТО: Кадр из мультфильма

Увиденное вызвало бурное возмущение родителей, дети которых смотрят этот мультфильм.

В США молодая мама из штата Пенсильвания опубликовала в соцсетях пост, в котором продемонстрировала короткий фрагмент популярного мультфильма "Пчела Майя". В размещенном Чей Робинсон эпизоде можно отчетливо увидеть граффити в виде фаллического символа.

Непристойное изображение содержалось в 35-й серии первого сезона американской версии мультсериала. В российском YouTube этой серии нет. По сюжету пчела Майя отправляется на поиски воды. В этот момент в кадре мелькает полый ствол поваленного дерева, внутри которого нарисовано то самое граффити.

"Я знаю, что я не сумасшедшая и что подобного не должно быть в детском шоу. Это абсолютно отвратительно, нет никаких причин, по которым дети должны видеть подобное. Не знаю, собирается ли провайдер что-то с этим делать", - отметила Чей Робинсон в комментарии для The Mirror.

Публикация американки быстро стала вирусной и собрала сотни возмущенных комментариев.

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