Дмитрий Шепелев в ужасе: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно!»

Напомним, что в свое время Дмитрий Шепелев пришел на программу Андрея Малахова, чтобы поделиться переживаниями о трагическом уходе Жанны Фрискеи скандалом с деньгами Русфонда. Но после того, как Андрей Малахов ушел с Первого канала, он, видимо, немного поменял позицию в скандальной истории Шепелева и родных Фриске.

Во всяком случае в первом выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" он выразил желание помочь встретиться внуку Платону с дедушкой. Это и привело в недоумение Шепелева, который ранее доверился Малахову. Об этом он рассказал в интервью "АиФ".

“Я доверил Андрею самое важное в моей жизни интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он “поможет внуку встретиться с дедушкой”, Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно!” — цитирует Шепелева Aif.

Шепелева приводит в ужас тот факт, что Малахов, который скоро впервые станет отцом, так хочет наладить контакт между родителями Жанны Фриске и ее сыном Платоном, ведь для Дмитрия Шепелева их общение – неприемлемо. Теперь телеведущий не боится осуждения в глазах общества, ведь он первым решился пройти проверку на полиграфе в своей же программе "На самом деле". Посмотрим, как будет развиваться история далее.