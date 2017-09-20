Так выглядит родной сын 54-летнего Сергея Зверева! Соцсети не верят своим глазам (ФОТО)

Единственный наследник известного российского дизайнера причёсок, стилиста и певца Сергея Зверева получает ежемесячно тридцать тысяч рублей, работая в одном из подмосковных отелей. Известно, что молодой человек в настоящее время также планирует во второй раз жениться на девушке, которая является его коллегой
При этом Зверев-младший не поддерживает никаких отношений со своим знаменитым родителем. Между ними возникли серьёзные разногласия ещё на этапе первой женитьбы наследника артиста. Зверев-старший был против такого решения сына, так как полагал, что юноше необходимо продолжить учёбу, а не заниматься личной жизнью, пишут Argumentiru.com.
Сейчас сын гламурного короля живёт в Коломне, там же, где и работает. Будущие молодожёны ведут обычный спокойный образ жизни и никак не связаны с шоу-бизнесом. По признанию молодого человека, сделанному в эфире шоу "Ты не поверишь", он вполне счастлив.
Напомним, что Сергей Зверев впервые в Эстонии выступит на вечеринке "Танцевальный рай" 3 ноября в ночном клубе Cathouse Concert Hall. В FB-группе портала Limon можно выиграть билеты на его выступление!
24-летний сын Сергея Зверева хочет снова жениться 54-летний Сергей Зверев с детства приучал сына Сергея к гламурной жизни. Мальчик носил брендовую одежду и дорогие аксессуары,общался со знаменитостями и снимался в реалити отца «Полный фэшн». Повзрослев, юноша понял, что эта жизнь не для него. Зверев-младший съехал с квартиры отца и стал вести скромный образ жизни, переехав в Коломну.Несколько лет назад Сергей женился на девушке по имени Мария, однако их брак продлилсявсего полгода. Супруги больше не живут вместе, хотя официально все еще женаты.Сейчас 24-летний Зверев трудится разнорабочим в отеле. Сердце Сергея снова занято. «Я встречаюсь с девушкой, она работает администратором в отеле. С папой ее не знакомил, случая пока не предоставилось. Да и зачем это пока делать», — рассказал молодой человек в интервью репортерам передачи «Ты не поверишь!» #зверев #звездавшоке #звезды #шоубиз #звездапик #отецисын #тынеповеришь