Так выглядит родной сын 54-летнего Сергея Зверева! Соцсети не верят своим глазам (ФОТО)

При этом Зверев-младший не поддерживает никаких отношений со своим знаменитым родителем. Между ними возникли серьёзные разногласия ещё на этапе первой женитьбы наследника артиста. Зверев-старший был против такого решения сына, так как полагал, что юноше необходимо продолжить учёбу, а не заниматься личной жизнью, пишут Argumentiru.com.

Сейчас сын гламурного короля живёт в Коломне, там же, где и работает. Будущие молодожёны ведут обычный спокойный образ жизни и никак не связаны с шоу-бизнесом. По признанию молодого человека, сделанному в эфире шоу "Ты не поверишь", он вполне счастлив.

Напомним, что Сергей Зверев впервые в Эстонии выступит на вечеринке "Танцевальный рай" 3 ноября в ночном клубе Cathouse Concert Hall. В FB-группе портала Limon можно выиграть билеты на его выступление!