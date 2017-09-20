«Я лучшая певица в мире!» - сказала она, когда вышла на сцену. И вот: 22 миллиона просмотров!
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20 сентября 2017 г., 15:26
Не спешите ее осуждать.
Очень самоуверенная девушка появилась на сцене британского талант-шоу «Britain Got Talent» и сразу заявила жюри, что она пройдет дальше, пишет Lifter.com.ua.
Конечно же, ответом ей были усмешки на лицах зрителей и скепсис в голосе членов жюри, ведь они не раз слышали подобное.
Удалось ли ей стереть ухмылки с лиц скептиков своим выступлением и покорить жюри необыкновенным талантом? Посмотрите видео, чтобы узнать ответ!