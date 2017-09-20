Пожарные с трудом освободили мужское достоинство спортсмена из гантели (ФОТО)

Три часа продолжалась операция по спасению мужского достоинства пациента из тисков 2,5-килограммового чугунного "блина" от гантели. Пациент поступил в одну из больниц немецкого города Вормс прямиком из спортзала. Врачи, как ни бились, никак не могли освободить его распухший половой орган из отверстия в чугунном "блине".

Пришлось звать на помощь пожарных-спасателей. Они прибыли в больницу, вооружившись гидравлическими ножницами, специальной ножовкой по металлу и другими инструментами, с помощью которых обычно вытаскивают пациентов из искореженных авто во время тяжелых аварий. Врачи погрузили пациента в медикаментозный сон, и за три часа тяжелой работы пожарные высвободили пострадавшую часть тела.

Спасатели разместили фотографию распиленной чугунной болванки на своей странице в социальных сетях, сопроводив ее призывом: "Пожалуйста, не пытайтесь это повторить!" Что ж, всем разумным людям остается лишь присоединиться к этому совету.