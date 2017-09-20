Жмотства пост: рабочие отмазки на случай, если у меня начинают просить деньги в долг

Отмазка первая

"Не могу дать в долг, так как уже занял". Работает стопроцентно, пишут Fishki.net.

Отмазка вторая

"Взял кредит. Как расплачусь, так и начну давать в долг".

Отмазка третья

Напоминаешь, что он ещё прошлый займ не вернул. Пора бы! Это, конечно, работает только в тех случаях, если давал в деньги человеку.

Отмазка четвёртая

"Откладываю деньги на крупную покупку". Эта отмазка работает не очень хорошо, но по ней всегда можно вычислить того, кого пора вычёркивать из друзей.

Отмазка пятая (основная)

Люблю действовать по этой схеме. Говорю, когда просят: "конечно, только завтра напомни". А завтра повторите фразу. Повторяйте её столько, сколько нужно. Бесконечный цикл.

И вот три основных правила, которые нужно запомнить