«Россия напала на США» Актер Морган Фримен призвал к гражданской войне

"На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает! Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма", – говорит Фридман.

В Twitter запустившегося в США «Комитета по расследованиям России» (Committee to Investigate Russia) появился ролик с голливудским актером Морганом Фриманом, который потребовал у американского президента Дональда Трампа объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году.

В ролике Фриман сообщает зрителям, что США «атакованы», а американцы находятся «на войне». Затем он рассказывает «о бывшем шпионе КГБ, разозлившемся из-за развала своей родной страны, который строит планы мести».

«Пользуясь неразберихой, он поднимается по карьерной лестнице в постсоветской России, а затем становится президентом», — говорит Фриман. В это же время демонстрируется архивная хроника с участием президента России Владимира Путина.

Фриман указывает, что «бывший шпион КГБ» с помощью кибероружия и медиа «атакует демократические страны на всей планете». Трамп же, по мнению актера, обязан рассказать американцам правду и воспользоваться всеми имеющимися ресурсами с целью расследования «российского вмешательства в выборы в США».

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS