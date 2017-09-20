Быть может, это он или она? Ученые описали склонных к случайным связям людей

Специалисты из Ниписсингского университета в Канаде заинтересовались зависимостью между сексуальной жизнью человека и его внешними данными, а точнее формой лица. Оказалось, что именно лицо — овальное, круглое, вытянутое — может рассказать о либидо человека, пишет Ridus.ru.

По мнению ученых, самыми сексуально активными и склонными к случайным половым связям оказались люди с широкими лицами. Вывод канадских специалистов о том, что это верный признак человека, который скорее всего окажется неверным своему партнеру, основывается на результатах двух исследований.

В первом из них приняли участие 145 студентов. Они рассказали о своих сексуальных предпочтениях и поведении в отношении других людей. После психологи измерили ширину и длину их лиц, таким образом получив показатель FWHR.

Второе исследование коснулось 314 студентов. Им пришлось ответить на вопросы об их отношении к изменам и сексуальной ориентации. В анкете были также пункты, которые касались социосексуальной ориентации участников. Она является показателем того, насколько часто человек допускает случайный секс в своей жизни.

Проведенное исследование показало, что чаще всего неверными своим партнерам и практикующими секс с малознакомыми людьми оказывались испытуемые с квадратными и широкими лицами. Специалисты считают, что связь между пропорциями лица и сексуальным поведением появилась из-за уровня гормона тестостерона во время полового созревания.

Как говорится на сайте EurekAlert!, величина FWHR является показателем сексуальной активности и мужчин, и женщин.

Ученые уточняют, что люди с квадратным лицом чаще воспринимаются как более агрессивные и доминирующие и, таким образом, более привлекательные в качестве краткосрочных сексуальных партнеров по сравнению с теми, кто обладает более утонченной внешностью.