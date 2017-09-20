Смотри: в Сети высмеяли разогнавшегося до 260 км/ч мажора

Видео, в котором водитель иномарки разгоняет свой автомобиль до 260 км/ч на московской дороге, попало в Сеть. Ролик появился в аккаунте, который позиционирует себя как «золотая молодежь столицы» и «элита всего мира», пишет Ridus.ru.

Судя по подписи автора, некий Джалил Мехтиев «пробует новую малышку».

На кадрах видно, что съемку ведет человек, сидящий на пассажирском сидении. Когда стрелка спидометра достигла цифры 260, иномарка успела обогнать несколько фур.

Этот момент и смутил пользователей Сети. Они посчитали, что мажор вовсе не разгонялся до предельной скорости.

«Спидометр подстроили, там нет 250. Если они ехали 240, то фура эта ехала бы 230? Вранье», «А грузовики, судя по тому, как он их обгоняет при скорости 250, получается, 150 едут», «Дебилы», пишут интернет-пользователи.

В различных группах, рассказывающих о жизни золотой молодежи, периодически появляются видео с нарушением ПДД. В мае этого года на странице соцсети сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, ставшего известным после гонок на Gelandewagen, был опубликован провокационный ролик.

На кадрах видно, как автомобиль выезжает на разделительную полосу в центре столицы и, чтобы не стоять в пробке, мчится по ней.