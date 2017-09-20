А ей идет! Всемирно известная «матерь драконов» стала блондинкой в реальной жизни (ФОТО)

Самая соблазнительная блондинка сериала на самом деле была брюнеткой. На съемках Эмилия Кларк на протяжение всех сезонов кинокартины пользовалась париком.

Фото/Scanpix

На днях Эмилия Кларк решилась стать блондинкой и в реальной жизни. Если раньше Эмилия Кларк говорила, что без светлого парика Дейенерис ее не узнают, то теперь актриса и ее героиня "матерь драконов" стали одним человеком.