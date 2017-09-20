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Вот он - самый сексуальный клип современности! Осторожно, возможно быстрое возбуждение

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Вообще, пользователям YouTube нечасто доводится наблюдать сцены секса. И уж тем более столь откровенные, как в новом видео французского электронного дуэта Justice на песню Pleasure с одноименного сингла.

Администрация видеоресурса крайне раздражительно относится к появлению, например, сосков в роликах, пишет Menscult.ua.

Однако к Justice у YouTube явно особенное отношение: на протяжении трех с половиной минут зритель наблюдает недвусмысленные, однако без тени пошлости снятые сцены совокупления, закономерным плодом которых становится человеческое дитя.

Режиссером клипа стал Александр Курте – человек, снимавший видео для White Stripes, U2 и Jamiroquai. Кстати, именно он придумал знаменитые шлемы для другого французского дуэта – Daft Punk.

Вы тоже можете испытать Pleasure прямо сейчас, просто нажав на воспроизведение.

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