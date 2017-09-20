Вот он - самый сексуальный клип современности! Осторожно, возможно быстрое возбуждение

Администрация видеоресурса крайне раздражительно относится к появлению, например, сосков в роликах, пишет Menscult.ua.

Однако к Justice у YouTube явно особенное отношение: на протяжении трех с половиной минут зритель наблюдает недвусмысленные, однако без тени пошлости снятые сцены совокупления, закономерным плодом которых становится человеческое дитя.

Режиссером клипа стал Александр Курте – человек, снимавший видео для White Stripes, U2 и Jamiroquai. Кстати, именно он придумал знаменитые шлемы для другого французского дуэта – Daft Punk.

Вы тоже можете испытать Pleasure прямо сейчас, просто нажав на воспроизведение.