Горячо и круто! Жители и гости Таллинна страстно проводили лето в ночном клубе Prive! (ГАЛЕРЕЯ)
BAILE-bon RUSSIAN STYLE!
20 сентября 2017 г., 12:50
В пятницу, 15 сентября, в ночном клубе PRIVÉ состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.
Music Factory и Bacardi подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!
Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 20 ОКТЯБРЯ в ночном клубе PRIVÉ. Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee.
Смотрите горячую галерею с прошлой вечеринки!