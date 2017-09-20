Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Горячо и круто! Жители и гости Таллинна страстно проводили лето в ночном клубе Prive! (ГАЛЕРЕЯ)

BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В пятницу, 15 сентября, в ночном клубе PRIVÉ состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.

Music Factory и Bacardi подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 20 ОКТЯБРЯ в ночном клубе PRIVÉ. Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee.

Смотрите горячую галерею с прошлой вечеринки!

Наверх