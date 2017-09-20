Горячо и круто! Жители и гости Таллинна страстно проводили лето в ночном клубе Prive! (ГАЛЕРЕЯ)

Music Factory и Bacardi подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 20 ОКТЯБРЯ в ночном клубе PRIVÉ. Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee.

Смотрите горячую галерею с прошлой вечеринки!