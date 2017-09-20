Роскошная жена Газманова сделала откровенное признание о своем муже

Олег Газманов давно не выпускал клипов, а тут вдруг решился. Записал хорошую песню "На закате плачет мачо" с причудливой игрой слов не только в названии, но и в припеве ("Завтра сегодня будет вчера"), придумал увлекательный сюжет для видео, арендовал роскошную яхту и видовую площадку в Москва-сити для съемок. И устроил презентацию творения. Поддержать Газманова пришли его сыновья Филипп и Родион, жена Марина, благодаря которой во многом 66-летний певец и решился на смелый эксперимент.

"Я хочу сделать важное заявление, – обратился Олег Михайлович к корреспонденту Dni. – Много писали о том, что мои дети учатся за границей. Так вот, мой старший, Родион хотя и учился в Англии, но вернулся и нашел себя именно в России. И младший, Фил, тоже поступил в лучший Британский ВУЗ, но вернулся в Москву и решил жить здесь, учится в МГУ".

Фото: Scanpix

Роскошная 48-летняя жена Газманова тоже в стороне не осталась и сделала откровенное признание. "Мы оградили дома Олега от всех бытовых забот. – улыбнулась любимая женщина певца. – Пусть занимается творчеством, этого у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся. Ведь, например, когда он сегодня пытался сварить кофе, то загадил весь дом, грязь была повсюду, даже в супружеской постели. Да и капающий кран я сегодня сама чинила".